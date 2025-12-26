Xiaomi представила центральный кондиционер Mijia с датчиками и радаром

Компания Xiaomi анонсировала центральный кондиционер Mijia Central Air Conditioner Pro Dual Air Wheel, ориентированный на жилые помещения площадью от 120 до 190 квадратных метров. Новая климатическая система разработана и производится на собственных заводах компании и предлагается в версиях мощностью от 3,7 до 5,9 кВт с поддержкой подключения до шести внутренних блоков.

Кондиционер оснащён высокоэффективным компрессором и увеличенным теплообменником, что позволяет ему работать в диапазоне температур от –35 до +65 градусов Цельсия и обеспечивать подачу воздуха объёмом более 7000 кубометров в час. По данным производителя, устройство соответствует классу энергоэффективности Super Grade 1, принятому в Китае. Ночное энергопотребление в спальне заявлено на уровне 2,5 кВт·ч.

Каждая версия Mijia Central Air Conditioner Pro Dual Air Wheel комплектуется 10-дюймовой панелью управления, которая обеспечивает интеграцию с увлажнителями и очистителями воздуха Xiaomi. Система автоматически регулирует микроклимат, анализируя уровень углекислого газа, влажность и концентрацию частиц PM2.5. В старшей конфигурации предусмотрен радар, определяющий присутствие человека в помещении: кондиционер может изменять направление воздушного потока и переходить в экономичный режим при отсутствии людей.

Стоимость устройства зависит от мощности и комплектации. Базовая версия на 3,7 кВт, рассчитанная на четыре комнаты, оценена в 26 тыс. юаней, а флагманская модель мощностью 5,9 кВт с радаром — в 52 тыс. юаней. Xiaomi также заявила о бесплатной установке и 10-летней гарантии. На том же мероприятии компания представила смартфон Xiaomi 17 Ultra, умные часы Xiaomi Watch 5 и панель Smart Home Screen 11 для управления экосистемой умного дома.