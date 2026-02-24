Xiaomi представила трекер Tag для поиска вещей

Компания Xiaomi выпустила новый маячок Tag, предназначенный для поиска предметов. Устройство работает по принципу аналогов: сигнал от трекера передаётся ближайшим устройствам через Bluetooth, а те пересылают его владельцу, позволяя определить местоположение вещи.

Трекер имеет защиту по стандарту IP67 и питается от батарейки CR2032, которая обеспечивает работу до одного года. Устройство совместимо с приложением «Локатор» от Apple и Find Hub для Android.

Одним из преимуществ стала стоимость: в Малайзии, где уже стартовали продажи, Tag оценили примерно в 1150 рублей, что почти на тысячу рублей дешевле, чем Apple просит за AirTag.