Xiaomi представила свой флагман Xiaomi 15 Ultra

Компания Xiaomi официально анонсировала свой новый флагманский смартфон, Xiaomi 15 Ultra, на мероприятии в Китае. Устройство выделяется своими высокими характеристиками, включая AMOLED-дисплей, мощный чипсет Qualcomm и камеры, настроенные Leica.

Xiaomi 15 Ultra оснащён 6,73-дюймовым OLED-дисплеем LTPO с разрешением 2K и пиковой яркостью 3200 нит, что обеспечивает отличную видимость даже на ярком солнце. Дисплей поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц, а также технологии HDR10+ и Dolby Vision.

Сердцем смартфона является чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Ultra Edition, который работает в паре с оперативной памятью LPDDR5X до 16 ГБ и встроенной памятью UFS 4.1 до 1 ТБ. Для поддержания высокой производительности устройство имеет двухканальную систему охлаждения.

Xiaomi 15 Ultra работает на базе Xiaomi HyperOS 2.0, которая оптимизирована для снижения энергопотребления и включает новые функции, такие как динамические обои с искусственным интеллектом. Смартфон также поддерживает обмен файлами между устройствами Apple и Xiaomi.

Камера устройства представляет собой систему из четырёх модулей Leica, включая основную 50 Мп с 1-дюймовым сенсором, сверхширокоугольную камеру на 50 Мп и телеобъективы с 3-кратным и 200-мегапиксельным перископическим зумом. Для видео предусмотрен кинематографический режим ACES LOG с возможностью записи в формате 8K.

Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч поддерживает быструю зарядку и обратную беспроводную зарядку. Xiaomi 15 Ultra также является первым смартфоном с поддержкой прямой спутниковой передачи данных, позволяя совершать звонки без подключения к сети.

Цены на Xiaomi 15 Ultra в Китае начинаются от 6499 юаней (77 700) за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Официальные продажи начнутся 3 марта, а глобальный запуск запланирован на 2 марта.