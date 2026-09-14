Xiaomi представила стиральную машину на 14 кг с тремя барабанами

Xiaomi выпустила новую стиральную машину вместимостью 14 кг. По габаритам она сопоставима с моделями меньшего объёма, но дополнительно оснащена двумя отдельными барабанами — для обычного белья и детских вещей.

Устройство поддерживает режимы обеззараживания, рассчитанные на уничтожение вирусов и бактерий, включая кишечную палочку. Встроенная ИИ-модель способна подбирать программу стирки с учётом типа ткани и характера загрязнений.

Предзаказы в Китае открыты по цене около 50,2 тыс. рублей по курсу ЦБ РФ на 14 сентября.