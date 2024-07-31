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Xiaomi представила самый компактный планшет Redmi Pad SE 4G

Автор На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

Китайский бренд Xiaomi анонсировал новый бюджетный планшет — Redmi Pad SE 4G. Это самый маленький планшет в линейке компании.

Xiaomi представила самый компактный планшет Redmi Pad SE 4G

Redmi Pad SE 4G оснащен 8,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1340х800. Корпус выполнен из пластика и имеет защиту по стандарту IP53. Устройство легкое — всего 370 грамм.

В планшет установлен процессор MediaTek Helio G85, 4 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ памяти. Батарея на 6650 мАч поддерживает 10Вт зарядку. Есть 8 Мп основная и 5 Мп фронтальная камеры.

Redmi Pad SE 4G работает под управлением операционной системы HyperOS на базе Android 14. Звук воспроизводится через двойные динамики с Dolby Atmos.

Цена составляет 10 999 рупий (11 300 рублей) за модель 4+64 ГБ и 11 999 рупий (12 300 рублей) за 4+128 ГБ.

Xiaomi представила самый компактный планшет Redmi Pad SE 4G Xiaomi представила самый компактный планшет Redmi Pad SE 4G Xiaomi представила самый компактный планшет Redmi Pad SE 4G Xiaomi представила самый компактный планшет Redmi Pad SE 4G

 

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