Xiaomi представила самый компактный планшет Redmi Pad SE 4G

Китайский бренд Xiaomi анонсировал новый бюджетный планшет — Redmi Pad SE 4G. Это самый маленький планшет в линейке компании.

Redmi Pad SE 4G оснащен 8,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1340х800. Корпус выполнен из пластика и имеет защиту по стандарту IP53. Устройство легкое — всего 370 грамм.

В планшет установлен процессор MediaTek Helio G85, 4 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ памяти. Батарея на 6650 мАч поддерживает 10Вт зарядку. Есть 8 Мп основная и 5 Мп фронтальная камеры.

Redmi Pad SE 4G работает под управлением операционной системы HyperOS на базе Android 14. Звук воспроизводится через двойные динамики с Dolby Atmos.

Цена составляет 10 999 рупий (11 300 рублей) за модель 4+64 ГБ и 11 999 рупий (12 300 рублей) за 4+128 ГБ.