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Xiaomi представила Redmi Note 17: смартфоны подорожали, но лишились части функций

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Xiaomi представила Redmi Note 17: смартфоны подорожали, но лишились части функций

Компания Xiaomi представила линейку смартфонов Redmi Note 17, которые подорожали примерно на треть по сравнению с предшественниками и при этом получили ряд характеристик несколько хуже прежних. Базовая модель Redmi Note 17 лишилась стереодинамиков, оснащена одной основной камерой на 50 мегапикселей и процессором Snapdragon 4 Gen 4 вместо использовавшегося ранее чипа 6 Gen 3. При этом устройство получило 7-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и аккумулятор ёмкостью 8000 мАч. Стоимость базовой версии начинается примерно от 15 300 рублей.

Модель Note 17 Pro, в свою очередь, оснащена процессором Snapdragon 6s Gen 4, аккумулятором на 9000 мАч и камерой с основным модулем 50 Мп и дополнительным на 2 Мп. Цена версии Pro начинается примерно от 17 700 рублей.

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