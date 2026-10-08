Xiaomi представила потолочную сушилку для белья с плазменной стерилизацией

Компания Xiaomi выпустила новую потолочную сушилку для одежды, оснащенную системой плазменного обеззараживания. По заявлению производителя, технология позволяет уничтожать до 99% микроорганизмов на белье.

Устройство также поддерживает режим бережной сушки. Специальная система формирует вокруг одежды воздушный поток, благодаря которому процесс высушивания, как утверждает компания, происходит в пять раз эффективнее по сравнению с обычными сушилками.

Дополнительно модель получила встроенную световую панель диагональю 42 дюйма. Пользователи могут регулировать цветовую температуру освещения, а благодаря датчикам присутствия свет автоматически включается при появлении человека в помещении.

Стоимость новой сушилки Xiaomi составляет 2699 юаней, что эквивалентно примерно 34,4 тысячи рублей.