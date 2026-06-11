Xiaomi представила портативную кофемашину с автономностью до 400 чашек

Компания Xiaomi выпустила первую портативную кофемашину под брендом Mijia, предназначенную для использования в поездках, на природе или в офисе. Устройство работает от аккумулятора и по формату напоминает термос, сохраняя функциональность компактной эспрессо-машины.

Габариты устройства составляют 24,5 см в высоту и 7,15 см в ширину, благодаря чему его можно переносить в рюкзаке или размещать в автомобильном подстаканнике. Внутри используется электромагнитная помпа с давлением 20 бар для приготовления кофе.

Модель поддерживает работу как с капсулами, так и с молотым кофе за счёт сменной заварочной камеры. За нагрев отвечает керамический элемент с системой PID-контроля, поддерживающей температуру воды на уровне около 92 °C. Один цикл приготовления занимает примерно 45 секунд, при этом доступны как горячие, так и холодные варианты заваривания.

Питание обеспечивает аккумуляторная система общей ёмкостью 7 500 мАч, состоящая из трёх батарей по 2 500 мАч. Зарядка осуществляется через USB-C мощностью 45 Вт: восстановление заряда с 20 до 80% занимает около 30 минут, полная зарядка — примерно 80 минут. Также устройство может работать от внешнего аккумулятора.

Заявленная автономность зависит от режима использования. При использовании предварительно подогретой воды устройство способно приготовить до 400 чашек на одном заряде, поскольку энергия расходуется только на работу помпы. При нагреве холодной воды встроенным элементом заряд расходуется значительно быстрее, обеспечивая лишь несколько циклов приготовления.

Корпус имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP55. Заварочный блок снимается для очистки. В комплект входят аксессуары: чехол для переноски, подставка из алюминия, фильтр для кофе, мерная ложка и термостакан.

Стартовая цена устройства составляет около 799 юаней (примерно $118). Продажи начнутся в Китае через платформы Xiaomi Mall и Youpin с 17 июня, при этом на старте будет действовать сниженная цена около 559 юаней (примерно $82).