Xiaomi представила почти бесшумный умный вентилятор 2 в 1

На глобальном сайте Xiaomi появился новый умный вентилятор Smart Standing Air Circulation Fan, который можно использовать как настольный или напольный.

Это устройство 2 в 1 освежает помещение за две минуты и имеет несколько режимов работы с бесступенчатым регулированием скорости.

Вентилятор способен обеспечивать поток воздуха до 1440 м³/ч и имеет радиус действия 13 метров. Он может вращаться на 100° вертикально и 120° горизонтально, что позволяет охладить всю комнату.

Управлять устройством можно через приложение Xiaomi Home, где доступны различные режимы обдува и 100 уровней скорости. Также можно создать расписание работы и управлять вентилятором через приложения для умного дома.

По информации от Xiaomi, вентилятор работает достаточно тихо, уровень шума составляет всего 27,9 дБ, что делает его подходящим для использования в спальне.

При минимальной мощности он потребляет всего 1,4 кВт⋅ч за лето. Устройство имеет съёмную крышку и размеры 326 × 310 × 886 мм.

Пока неизвестно, когда умный вентилятор поступит в продажу и сколько он будет стоить. В качестве ориентира можно отметить, что предыдущая модель Mi Smart Standing Fan 2 продавалась за 89,99 евро.