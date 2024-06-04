Xiaomi представила первую Bluetooth-колонку под брендом Redmi

Компания Redmi, дочерняя компания Xiaomi, действительно представила свою первую Bluetooth-колонку.

Устройство имеет компактные размеры, позволяющие его легко носить с собой, и может быть прикреплено карабином к одежде или сумке. Колонка оснащена двумя динамиками для достижения мощного звучания и поддерживает Bluetooth 5.3 для быстрого сопряжения со смартфонами.

Корпус колонки выполнен из пластика и резины, и она имеет стандартную защиту IP67, что делает ее устойчивой к воде и пыли. Колонка может работать до 5 часов от одного заряда, который можно осуществить через порт USB-C. Управление осуществляется с помощью пяти кнопок, отвечающих за различные функции.

Колонка Redmi будет доступна в черном, зеленом и оранжевом цветах, и ее продажи начнутся поэтапно, начиная с 14 июня. В Китае уже можно оформить предзаказ на устройство. Стоимость колонки составляет 99 юаней, что примерно равно 1255 рублям.