Xiaomi представила Pad 7 Ultra с экраном 14″ и чипом XRING O1

Компания Xiaomi официально представила планшет Pad 7 Ultra — своё самое продвинутое и крупное устройство в линейке планшетов. Новинка была показана одновременно со смартфоном Xiaomi 15S Pro и получила аналогичный фирменный процессор XRING O1, выполненный по 3-нм техпроцессу TSMC.

Pad 7 Ultra оснащён 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3,2K и соотношением сторон 3:2. Панель построена на материале M9 от TCL, поддерживает частоту обновления 120 Гц, глобальную яркость 900 нит и пиковую — до 1600 нит. Для комфортной работы в любых условиях предусмотрено специальное нанопокрытие Nano Soft Light с антибликовым эффектом, которое, по данным компании, устраняет до 99% отражений и бликов от внешнего освещения.

Основой устройства стал флагманский чип XRING O1 — десятиъядерный процессор с максимальной тактовой частотой 3,7 ГГц. В качестве оперативной памяти используется стандарт LPDDR5T, а накопитель выполнен по технологии UFS 4.1. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 12 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт через порт USB Type-C (USB 3.2 Gen 2).

Планшет отличается компактным и минималистичным дизайном: толщина корпуса составляет 5,1 мм, вес — 609 граммов. Узкие рамки (всего 3,95 мм) подчеркивают премиальность модели. Фронтальная камера на 32 Мп поддерживает интеллектуальное центрирование пользователя в кадре, а основная камера на задней панели представлена 50-мегапиксельным сенсором и размещена в модуле, выполненном в стиле матрицы.

Звук обеспечивается системой из восьми динамиков с четырьмя усилителями и звуковой камерой объёмом 16,5 см³. Также установлены четыре микрофона. Среди интерфейсов связи: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC и ИК-передатчик. В комплекте доступна клавиатура с цветным оформлением и ходом клавиш 1,3 мм, превращающая планшет в полноценное рабочее устройство.

Планшет работает под управлением HyperOS 2 на базе Android 15. Продажи стартуют с базовой конфигурации 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ по цене 5699 юаней (примерно $800). Самая дорогая версия с 16 ГБ ОЗУ, 1 ТБ памяти и экраном Nano Soft Light обойдётся в 7399 юаней.