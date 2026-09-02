Xiaomi представила новый ночник с датчиком движения и временем работы от батареи до 8 месяцев

Компания обновила линейку ночников моделью Mijia Night Light 4, которая пришла на смену выпущенной в 2024 году Mijia Night Light 3 с двойной системой сенсоров и автономностью до восьми месяцев. Новая модель сохранила продолжительное время работы от аккумулятора, при этом получив более точный радиолокационный датчик движения.

Mijia Night Light 4 уже доступна для предзаказа в виде одиночного комплекта, а краудфандинговая кампания стартует 9 сентября. Обычная розничная цена устройства составит 79 юаней (около 885 рублей по текущему курсу ЦБ), тогда как в рамках краудфандинга цена составит 59 юаней (около 660 рублей).

Главным нововведением стал радиолокационный датчик с частотой 24 ГГц, обеспечивающий угол обнаружения 120 градусов и способный фиксировать небольшие движения на расстоянии до 3 метров спереди и 2,5 метра по бокам. Ночник автоматически включается при входе человека в тёмное помещение и отключается спустя 10 секунд после того, как человек покидает комнату. Аналогичная радиолокационная система на частоте 24 ГГц используется компанией в обогревателе для ванных комнат Mijia Smart Bathroom Heater P1 для определения присутствия человека в помещении.

Освещение в устройстве организовано таким образом, что свет отражается от стены, а не направляется прямо на пользователя. Ночник поддерживает четыре уровня яркости — 1, 3, 5 и 15 люмен: более слабые режимы подходят для коридоров и спален, а яркие — для ванных комнат и гардеробных. По заявлению производителя, свет не мерцает и соответствует стандарту безопасности по уровню синего излучения RG0, а сама цветовая температура подобрана как комфортная для тёмных помещений.

Устройство оснащено литиевым аккумулятором ёмкостью 800 мАч, который, по данным Xiaomi, способен обеспечить автономную работу до восьми месяцев при использовании экономичных режимов. При включении на максимальную яркость время работы сокращается примерно до трёх месяцев. Зарядка осуществляется через порт USB Type-C.