Xiaomi представила новые умные часы Redmi Watch 5 Lite

Эти часы имеют 1,96-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 410 x 502 пикселя и максимальной яркостью 600 нит.

Они поддерживают более 200 циферблатов и оснащены датчиками для отслеживания сердечного ритма, уровня кислорода в крови, стресса и сна. Также в устройстве есть акселерометр и гироскоп.

Часы работают на платформе HyperOS и поддерживают голосовой помощник Amazon Alexa. Подключение осуществляется через Bluetooth 5.3 LE, есть поддержка GPS.

Устройство имеет встроенный микрофон и динамики для звонков. Время работы аккумулятора составляет до 18 дней при обычном использовании.

Redmi Watch 5 Lite доступны в черном и светло-золотом цветах. Официальная цена составляет 3 999 индийских рупий (4400 руб.).