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Xiaomi представила новые саундбары TV Speaker для кино и музыки

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В портфолио компании Xiaomi появились две новые модели саундбаров серии TV Speaker, предназначенные для любителей качественного звука в домашних условиях. Эти устройства предлагают более продвинутую и доступную альтернативу встроенным динамикам телевизоров.

Xiaomi представила новые саундбары TV Speaker для кино и музыки

Xiaomi TV Speaker 2.1
Саундбар Xiaomi TV Speaker 2.1 оснащен двумя широкополосными и двумя высокочастотными драйверами, а также сабвуфером, что обеспечивает общую акустическую мощность в 120 Вт.

Это достаточно для создания насыщенного звука даже в больших помещениях. Подключить устройство к телевизору можно несколькими способами: через HDMI, Bluetooth или оптический кабель. Также предусмотрен модуль NFC для быстрого сопряжения со смартфоном. В комплекте с саундбаром идет пульт дистанционного управления, что упрощает настройку.

Xiaomi TV Speaker 2.1 поддерживает несколько профилей звучания, включая режимы «Игры» и «Музыка», что позволяет адаптировать звук под различные сценарии. Цена модели в Китае составляет $89.

Xiaomi представила новые саундбары TV Speaker для кино и музыки

Xiaomi TV Speaker 2.0
Второй саундбар, TV Speaker 2.0, отличается меньшей выходной мощностью — 84 Вт, а также измененной акустической схемой: в нем используются два сабвуфера и два высокочастотных твитера. Эта модель доступна по более низкой цене — $57.

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