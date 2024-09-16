Xiaomi представила новые бюджетные 4K смарт-телевизоры

Xiaomi представила новые бюджетные смарт-телевизоры с разрешением 4K от своего суббренда Redmi. Новинки представлены на индийском рынке, который для китайской компании является одним из самых приоритетных.

Пока серия телевизоров представлена двумя версиями — 43 и 55 дюймов, в то время как от 32-дюймовой модификации решили пока отказаться.

Телевизоры Redmi Smart Fire TV 4K поддерживают 4K HDR, технологию MEMC, а также имеют звук Dolby Audio и DTS: Virtual X.

55-дюймовая версия оснащена динамиками мощностью 30 Вт, тогда как 43-дюймовая модель имеет динамики на 24 Вт. Новых устройства получили металлический каркас и ультратонкие рамки. Панели работают на четырехъядерном процессоре Cortex A55, имеют 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти.

В комплекте идет пульт Redmi Voice Remote с поддержкой Alexa и кнопками для быстрого доступа к Amazon Prime Video, Netflix и Amazon Music. Также доступны двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, разъем для наушников 3,5 мм, HDMI 2.1 и поддержка различных кодеков.

43-дюймовый Redmi Smart Fire TV 4K будет продаваться по цене 298 долларов, 55-дюймовый вариант обойдется 429 долларов. Новые смарт-телевизоры поступят в продажу на Flipkart и официальном сайте Xiaomi с 18 сентября 2024 года.