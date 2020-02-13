Xiaomi представила новые аксессуары для новых флагманов

Xiaomi представила новые аксессуары для новых флагманов13.02.2020 16:00
Xiaomi на презентации своих флагманов Mi 10 и Mi 10 Pro показала сразу новые аксессуары для смартфонов.
В частности, компания показала вертикальную беспроводную зарядку мощностью 30 Вт, причем в этой зарядке используется воздушное охлаждение.
Такая беспроводная зарядка полностью зарядит Xiaomi Mi 10 с аккумулятором 4780 мАч за 76 минут. В Китае новинку будут предлагать за 29 долларов.
Второй аксессуар оказался уникальным, и представляет собой беспроводную зарядку с Bluetooth-колонками, где мощность самой зарядки 30 Вт.
Через этот гаджет одновременно можно заряжать смартфон и прослушивать музыку.
Для быстрой связи с колонкой в устройстве используется NFC модуль, а звук на колонку передается по протоколу связи Bluetooth 5.0.
Стоимость гибридной зарядки 35 долларов. Дата старта продаж представленных аксессуаров пока не объявлена.
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