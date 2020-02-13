Xiaomi представила новые аксессуары для новых флагманов

Xiaomi на презентации своих флагманов Mi 10 и Mi 10 Pro показала сразу новые аксессуары для смартфонов.

В частности, компания показала вертикальную беспроводную зарядку мощностью 30 Вт, причем в этой зарядке используется воздушное охлаждение.

Такая беспроводная зарядка полностью зарядит Xiaomi Mi 10 с аккумулятором 4780 мАч за 76 минут. В Китае новинку будут предлагать за 29 долларов.

Второй аксессуар оказался уникальным, и представляет собой беспроводную зарядку с Bluetooth-колонками, где мощность самой зарядки 30 Вт.

Через этот гаджет одновременно можно заряжать смартфон и прослушивать музыку.

Для быстрой связи с колонкой в устройстве используется NFC модуль, а звук на колонку передается по протоколу связи Bluetooth 5.0.

Стоимость гибридной зарядки 35 долларов. Дата старта продаж представленных аксессуаров пока не объявлена.