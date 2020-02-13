Xiaomi представила новые аксессуары для новых флагманов

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.05 EUR/RUB: 68.78 BTC/USD: 10326.1

13 марта : четверг

ТОП новости

Интервью

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Xiaomi представила новые аксессуары для новых флагманов

13.02.2020 16:00

Xiaomi на презентации своих флагманов Mi 10 и Mi 10 Pro показала сразу новые аксессуары для смартфонов.
В частности, компания показала вертикальную беспроводную зарядку мощностью 30 Вт, причем в этой зарядке используется воздушное охлаждение.

Такая беспроводная зарядка полностью зарядит Xiaomi Mi 10 с аккумулятором 4780 мАч за 76 минут. В Китае новинку будут предлагать за 29 долларов.

Второй аксессуар оказался уникальным, и представляет собой беспроводную зарядку с Bluetooth-колонками, где мощность самой зарядки 30 Вт.

Через этот гаджет одновременно можно заряжать смартфон и прослушивать музыку.

Для быстрой связи с колонкой в устройстве используется NFC модуль, а звук на колонку передается по протоколу связи Bluetooth 5.0.

Стоимость гибридной зарядки 35 долларов. Дата старта продаж представленных аксессуаров пока не объявлена.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги