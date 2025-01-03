Xiaomi представила новую механическую клавиатуру MK71 Pro с дисплеем

Компания Xiaomi анонсировала свою новую механическую клавиатуру MK71 Pro, которая отличается компактной раскладкой с 71 клавишей, RGB-подсветкой и мультимедийным модулем с 1-дюймовым дисплеем.

Клавиатура также оснащена металлическим поворотным регулятором для регулировки громкости и поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth.

MK71 Pro обладает временем автономной работы до 143 часов без подсветки и 71 часом с включенной подсветкой.

Она может подключаться к ПК через USB-кабель или адаптер, а также одновременно связываться с тремя устройствами по Bluetooth. Клавиатура имеет специальные переключатели TTC, которые можно заменять во время работы.

Стоимость новой модели составляет 449 юаней (примерно 6 000 руб.). На данный момент клавиатура доступна только в Китае, и информация о международном запуске пока не подтверждена.