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Xiaomi представила недорогую серию телевизоров с металлическим корпусом

Автор На чтение 1 мин Просмотров 32 Опубликовано

Xiaomi запустила новую серию телевизоров Smart TV X Series 2024 Edition в Индии. Эти телевизоры доступны в размерах 43, 50 и 55 дюймов и имеют стильный безрамочный металлический корпус.

Xiaomi представила недорогую серию телевизоров с металлическим корпусом

Телевизоры поддерживают 4K разрешение и обеспечивают широкий угол обзора в 178 градусов. Они охватывают 94% цветовой гаммы DCI-P3 и поддерживают технологии MEMC, Dolby Vision и Vivid Picture Engine.

Звук обеспечивают два встроенных динамика мощностью 30 Вт с поддержкой Dolby Atmos и DTS. Устройства работают на операционной системе Google TV с интерфейсом PatchWall.

Xiaomi представила недорогую серию телевизоров с металлическим корпусом

Внутри телевизоров установлен четырёхъядерный процессор Cortex A55, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флеш-памяти. Также имеются Wi-Fi, Bluetooth 5.0, три порта HDMI 2.1 и два порта USB 2.0.

Серия поступит в продажу в Индии 30 августа. Цены составляют 345 долларов за 43-дюймовую модель, 428 долларов за 50-дюймовую и 476 долларов за 55-дюймовую.

Xiaomi представила недорогую серию телевизоров с металлическим корпусом

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