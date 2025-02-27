Xiaomi представила наушники Buds 5 Pro

Компания Xiaomi выпустила наушники Bud 5 Pro вместе с новыми моделями Xiaomi 15 Ultra и SU7 Ultra EV. Эти наушники оснащены уникальной акустической системой с двумя усилителями и динамиками, обеспечивающей превосходное качество звука.

Частотный диапазон варьируется от 15 Гц до 50 кГц, включая четкие высокие и глубокие басы.

Наушники используют код Qualcomm aptX, вызывая звук высокого качества. Версия с поддержкой Wi-Fi передает звук со скоростью до 4,2 Мбит/с, что вдвое быстрее стандартного Bluetooth, обеспечивая стандартное качество звука.

Buds 5 Pro имеют адаптивное шумоподавление до 55 дБ и три микрофона с искусственным интеллектом. Наушники подбирают пространственный звук с пошаговым отслеживанием движений головы и персонализированной калибровкой, оптимизируя звук с учетом особенностей.

Что касается интеллектуальных функций, Buds 5 Pro может преобразовывать речь в тексте с точностью 98,7% и, как правило, устный перевод.

Стандартная версия имеет аккумуляторы на 53 мАч и обеспечивает до 8 часов работы, версия с Wi-Fi — до 10 часов.

Цена на Buds 5 Pro составляет 1299 юаней (178 долларов), версия с Wi-Fi стоит 1499 юаней (206 долларов). Доступны они в белом и золотистом цветах, версия с Wi-Fi — в черном.