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Xiaomi представила кулер для смартфонов Magnetic Cooling Clip

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Xiaomi анонсировала новый кулер для смартфонов под названием Magnetic Cooling Clip. Этот аксессуар оснащён вентилятором с автоматической регулировкой скорости и яркой RGB-подсветкой с несколькими режимами.

Xiaomi представила кулер для смартфонов Magnetic Cooling Clip

Кулер имеет алюминиевый радиатор и вентилятор, способный развивать скорость до 6300 об/мин. По заявлению компании, он может снизить температуру на поверхности смартфона до 0°C всего за 25 секунд. Температура регулируется автоматически с помощью специального алгоритма.

RGB-подсветка кулера предлагает четыре режима: Rainbow, Breathing, Flowing и Bright. Управление настройками и мониторинг температуры доступны через приложение Mi Home.

Xiaomi представила кулер для смартфонов Magnetic Cooling Clip

Magnetic Cooling Clip крепится к смартфону магнитом, но также в комплекте есть зажимы для устройств без магнитного крепления. Кулер работает в температурном диапазоне от +5 °C до +35 °C и поддерживает зарядку по стандартам QC3.0 и Xiaomi PD на 20 Вт. Цена новинки в Китае составляет $28.

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