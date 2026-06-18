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Xiaomi представила ИИ-агента MiMo Code с открытым кодом

Автор На чтение 2 мин Опубликовано

Компания Xiaomi анонсировала нового ИИ-агента MiMo Code, предназначенного для программирования и решения сложных задач. Разработчики позиционируют новинку не как обычную языковую модель, а как автономный инструмент, способный выполнять последовательности действий и сохранять контекст работы.

Одной из ключевых особенностей MiMo Code стала система постоянной памяти. Благодаря этой функции агент сохраняет историю взаимодействия с пользователем, фиксирует выполненные операции и позволяет продолжить работу над проектом с того этапа, на котором она была прервана.

Одновременно Xiaomi открыла исходный код модели. Компания заявляет, что разработчики смогут адаптировать и использовать MiMo Code в собственных проектах без ограничений, характерных для закрытых экосистем.

По данным производителя, новый ИИ-агент продемонстрировал высокие результаты в тестах для оценки навыков программирования. В бенчмарке SWE-Bench Pro модель набрала 62%, тогда как Claude Code показал результат 57%. В тесте Terminal Bench MiMo Code получил 73%, опередив Claude Code с показателем 68%.

Еще одной особенностью MiMo Code стал режим Compose Mode. Пользователь может сформулировать общую цель, после чего агент самостоятельно разобьет задачу на отдельные этапы и выполнит необходимые действия.

Кроме того, технология MiMo-V2.5-ASR поддерживает голосовое взаимодействие. Пользователи смогут отправлять запросы с помощью микрофона без необходимости вводить текст вручную.

В компании рассчитывают, что сочетание постоянной памяти, автономного выполнения задач и открытого исходного кода позволит MiMo Code занять заметное место среди современных инструментов искусственного интеллекта для разработчиков.

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