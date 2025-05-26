Xiaomi представила игровой монитор Redmi G27 с частотой 200 Гц за 7400 рублей

Компания Xiaomi анонсировала новый игровой монитор под брендом Redmi — модель G27, предназначенную для пользователей с ограниченным бюджетом. Устройство уже доступно на китайской площадке Youpin по цене 669 юаней, что по текущему курсу составляет около 7400 рублей. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Redmi G27 оснащён 27-дюймовой Fast IPS-матрицей с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей). Основными характеристиками модели стали частота обновления 200 Гц и время отклика 1 мс, что обеспечивает высокую чёткость изображения в динамичных сценах и подходит для требовательных игр. Монитор поддерживает стандарт VESA DisplayHDR 400 с пиковой яркостью 400 нит, а также технологию AdaptiveSync, совместимую как с Nvidia G-Sync, так и с AMD FreeSync, что позволяет избежать разрывов и задержек картинки.

Дизайн устройства выполнен в минималистичном стиле: тонкие рамки вокруг экрана создают эффект расширенного пространства. Угол наклона регулируется в пределах от -5 до +15 градусов. Предусмотрена поддержка настенного крепления VESA 75×75 мм.

Варианты подключения включают порт DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, 3,5-мм аудиоразъём и разъём питания DC-IN. Питание обеспечивается адаптером 12 В/3 А, номинальное энергопотребление составляет 36 Вт.