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Xiaomi представила игровой монитор Redmi G27 с частотой 200 Гц за 7400 рублей

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Компания Xiaomi анонсировала новый игровой монитор под брендом Redmi — модель G27, предназначенную для пользователей с ограниченным бюджетом. Устройство уже доступно на китайской площадке Youpin по цене 669 юаней, что по текущему курсу составляет около 7400 рублей. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Xiaomi представила игровой монитор Redmi G27 с частотой 200 Гц за 7400 рублей

Redmi G27 оснащён 27-дюймовой Fast IPS-матрицей с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей). Основными характеристиками модели стали частота обновления 200 Гц и время отклика 1 мс, что обеспечивает высокую чёткость изображения в динамичных сценах и подходит для требовательных игр. Монитор поддерживает стандарт VESA DisplayHDR 400 с пиковой яркостью 400 нит, а также технологию AdaptiveSync, совместимую как с Nvidia G-Sync, так и с AMD FreeSync, что позволяет избежать разрывов и задержек картинки.

Дизайн устройства выполнен в минималистичном стиле: тонкие рамки вокруг экрана создают эффект расширенного пространства. Угол наклона регулируется в пределах от -5 до +15 градусов. Предусмотрена поддержка настенного крепления VESA 75×75 мм.

Варианты подключения включают порт DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, 3,5-мм аудиоразъём и разъём питания DC-IN. Питание обеспечивается адаптером 12 В/3 А, номинальное энергопотребление составляет 36 Вт.

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