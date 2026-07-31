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Xiaomi представила газовую плиту Mijia Timer Gas Stove 3 с функцией автоотключения

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Xiaomi представила газовую плиту Mijia Timer Gas Stove 3 с функцией автоотключения

Компания Xiaomi выпустила новую модель газовой плиты — Mijia Timer Gas Stove 3, отличительной особенностью которой стала функция автоматического отключения. Производитель делает акцент на высоком уровне безопасности устройства: каждая конфорка оборудована регулируемым таймером, по истечении которого подача газа автоматически прекращается. При подключении плиты к мобильному приложению пользователь также получает уведомление в случае, если устройство работает без остановки более часа.

Плита представлена в двух цветовых вариантах. Стоимость версии белого цвета с учётом государственных субсидий составляет около 14 000 рублей, а серой — около 11 600 рублей (по текущему курсу юаня к рублю, установленному ЦБ РФ).

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