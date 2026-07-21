Главная » Новости

Xiaomi представила чайную станцию Mijia для заваривания чая большими объёмами

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Xiaomi представила чайную станцию Mijia для заваривания чая большими объёмами

Компания Xiaomi выпустила устройство под брендом Mijia, предназначенное для приготовления чая в больших объёмах. Конструкция включает встроенный бак вместимостью 5,5 литра, два крана — для чая и для кипятка — а также шкаф для хранения примерно десяти чашек с функцией обеззараживания. Помимо самой станции, в комплект поставки входит обычный заварочный чайник.

Вес устройства составляет 13 килограммов, а его стоимость установлена на уровне 1099 юаней, что по текущему курсу ЦБ РФ (11,57 рубля за юань) эквивалентно примерно 12 712 рублям.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.