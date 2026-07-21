Xiaomi представила чайную станцию Mijia для заваривания чая большими объёмами

Компания Xiaomi выпустила устройство под брендом Mijia, предназначенное для приготовления чая в больших объёмах. Конструкция включает встроенный бак вместимостью 5,5 литра, два крана — для чая и для кипятка — а также шкаф для хранения примерно десяти чашек с функцией обеззараживания. Помимо самой станции, в комплект поставки входит обычный заварочный чайник.

Вес устройства составляет 13 килограммов, а его стоимость установлена на уровне 1099 юаней, что по текущему курсу ЦБ РФ (11,57 рубля за юань) эквивалентно примерно 12 712 рублям.