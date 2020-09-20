Xiaomi представила бюджетный 4K-телевизор Redmi A55

Новый телевизор уже скоро поступит в продажу на китайском рынке, а его стоимость составит 295 долларов.

При этом в период предварительных заказов новинка Redmi Smart TV A55 будет предлагаться за 260 долларов.

В модели установлен 55-дюймовый дисплей с поддержкой 4К. Также заявлен расширенный динамический диапазон HDR и фирменная технология с автоматическим распознаванием и улучшением качества изображения.

Процессор в модели установлен MediaTek 9632, оперативной памяти предлагают 1,5 ГБ, а встроенной – 8 ГБ. Еще будет поддержка DTS и стереодинамики.

В Redmi A55 еще есть поддержка голосового управления, а работает он под управлением MIUI на базе Android.