Xiaomi представила Bluetooth-трекер Xiaomi Tag за €18

Компания Xiaomi начала выводить на европейский рынок Bluetooth-трекер Xiaomi Tag, который позиционируется как более доступная альтернатива устройствам для поиска потерянных вещей, включая Apple AirTag. Об этом сообщает издание WinFuture.

Новинка уже появилась в каталогах ряда европейских ритейлеров, а также в официальных онлайн-магазинах Xiaomi во Франции и Великобритании. Во Франции рекомендованная розничная цена составляет 18 евро за одно устройство, при этом у некоторых продавцов стоимость опускается ниже 15 евро. Комплект из четырёх трекеров оценён в 60 евро. Для сравнения, стартовая цена Apple AirTag начинается от 30 евро.

Xiaomi Tag выполнен в пластиковом корпусе толщиной 7,2 мм и работает от батарейки CR2032. Заявленный срок службы элемента питания — около одного года. Согласно данным торговых площадок, устройство поддерживает Bluetooth 5.4 и NFC. Наличие UltraWideBand в текущей версии не подтверждено, хотя ранее в коде HyperOS упоминалась возможная модификация с поддержкой UWB. Предполагается, что такая версия может появиться позднее.

Bluetooth-версия трекера совместима с экосистемами поиска устройств Apple Find My и Google Find Hub, что позволяет определять местоположение предметов через устройства на базе iOS и Android.

По информации продавцов, на данный момент Xiaomi Tag предлагается только в белом цвете.