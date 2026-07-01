Xiaomi представила беспроводную мышь Wireless Mouse 4 Pro с тихими кнопками

Компания Xiaomi анонсировала в Китае беспроводную мышь Wireless Mouse 4 Pro. Продажи новинки начнутся 7 июля. Стоимость устройства составляет 199 юаней, что соответствует примерно 2 270 рублям по официальному курсу Банка России на 1 июля.

Мышь получила компактный корпус размером 115,5 × 62 × 36,5 мм и весит 66 граммов без батарейки. Модель выпускается в черном и белом цветах. Под магнитной верхней крышкой расположен отсек для батареи и место для хранения USB-приемника с поддержкой связи на частоте 2,4 ГГц. Для основных кнопок используются бесшумные переключатели TTC с увеличенным ходом клавиш, а боковые кнопки можно переназначить. Светодиодный индикатор отображает уровень заряда и выбранное значение DPI.

Одной из особенностей устройства стало колесо прокрутки с электромагнитным механизмом. При медленной прокрутке оно работает с пошаговой фиксацией, а при быстром вращении автоматически переходит в режим свободного вращения для быстрого перемещения по длинным документам или веб-страницам.

Модель оснащена сенсором TOG (Track-On-Glass), который способен работать даже на прозрачных стеклянных поверхностях толщиной не менее 4 мм. Одновременно мышь поддерживает подключение к трем устройствам: одному через USB-приемник и двум по Bluetooth 5.0. Пользователи также смогут настраивать чувствительность, назначение боковых кнопок и другие параметры через веб-интерфейс без установки дополнительного программного обеспечения.