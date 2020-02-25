Xiaomi представила беспроводную мышь и клавиатуру

На площадке коллективного финансирования Youpin (принадлежит Xiaomi) стартовал сбор средств на беспроводную мышь и клавиатуру — Miyu Elite Mouse и Miyu Elite Keyboard.

Представленные новинки получили возможность подключатся к устройству через соединение в диапазоне 2,4 ГГц или по Bluetooth.

К тому же компьютерные аксессуары оснастили встроенными аккумуляторами, которых по заявлению Xiaomi хватит до 15 дней работы.

В Miyu Elite Mouse установили кнопки с низким уровнем шума, а в клавиатуре есть кнопка для запуска голосового ввода.

Мышь на площадке предлагают заказать за 28 долларов, а клавиатуру за 53 доллара.