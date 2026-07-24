Xiaomi представила беспроводной пылесос Mijia 5C с мощностью всасывания 18 000 Па

Компания Xiaomi представила новую модель в своей популярной линейке бюджетных пылесосов — Mijia Wireless Floor Cleaner 5C. Официальная цена устройства составляет 999 юаней (около 11 560 рублей), однако с учётом действующих субсидий она уже снижается до 899 юаней (около 10 400 рублей). Продажи стартуют 3 августа — модель станет продолжением линейки после прошлогодней версии 4C.

Xiaomi увеличила мощность всасывания с 15 000 до 18 000 Па, что должно улучшить очистку от грязи, пыли и шерсти животных на различных типах поверхностей. Также в устройство добавлена технология тройной защиты от спутывания волос и шерсти, получившая сертификацию TÜV, — она особенно полезна для владельцев домашних животных.

Среди других особенностей модели — облегчённая конструкция, упрощающая перемещение устройства, поток горячего воздуха температурой 60°C для более эффективной сушки и устранения запахов, а также предотвращения появления плесени. Заявленное время работы от аккумулятора достигает 45 минут, а уровень шума при работе составляет около 50 дБ. По данным Xiaomi, одного заряда достаточно для уборки квартиры площадью до 341 м².

Модель 5C призвана устранить основные недостатки предыдущих версий за счёт более мощного всасывания, сниженного риска спутывания и ускоренной сушки. На насыщенном рынке умной бытовой техники Китая Xiaomi продолжает делать современные технологии доступными, особенно с учётом действующих скидок и государственных субсидий.

Данных о выходе устройства на глобальный рынок пока нет. Однако, учитывая, что модель 4C уже представлена на международном сайте компании, существует вероятность появления версии 5C и на зарубежных рынках.