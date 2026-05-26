Xiaomi представила беспроводной пылесос Mijia 4 Pro с самоочисткой

Компания Xiaomi анонсировала новый беспроводной пылесос Mijia 4 Pro с функцией автоматической очистки пылесборника.

При подключении к док-станции устройство самостоятельно перемещает собранную пыль в отдельный контейнер объёмом три литра. По заявлению производителя, этого достаточно примерно на 100 дней работы без ручной очистки.

Пылесос оснащён аккумулятором ёмкостью 2600 мАч, который обеспечивает до полутора часов непрерывной работы.

Продажи новинки в Китае стартуют 10 июня. Стоимость устройства составит около 17 тысяч рублей.