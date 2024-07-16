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Xiaomi представила ассиметричную беспроводную мышку за 500 рублей

Автор На чтение 2 мин Просмотров 9 Опубликовано

Xiaomi запустила новую краудфандинговую кампанию для беспроводной мыши с названием Xiaomi Comfort Edition.

Xiaomi представила ассиметричную беспроводную мышку за 500 рублей

Новинка появилась на платформе Youpin по цене 45 юаней или 500 рублей.

Мышь имеет эргономичный дизайн с удобной формой для руки и большими кнопками. Дизайн мыши асимметричный, чтобы надежно поддерживать большой палец, обеспечивать поддержку всей ладони и уменьшать усталость при длительном использовании.

Это особенно полезно для людей, которые испытывают дискомфорт при использовании симметричных мышей.

Технические характеристики мыши простые. Она имеет сенсор с разрешением 1200 DPI, что достаточно для ежедневных задач и базовой офисной работы. Мышь компактная, с размерами 111,1 x 74,5 x 40,6 мм и весит около 60 граммов, что делает ее легкой и удобной для переноски.

Xiaomi представила ассиметричную беспроводную мышку за 500 рублей

Мышь подключается по беспроводному соединению 2,4 ГГц и оснащена кнопками TTC light touch switch, которые требуют минимального нажатия для работы и почти не издают звука.

Беспроводная мышь Xiaomi Comfort Edition доступна в двух цветах: белом и черном. Белый вариант выглядит современно и эстетично, а черный вариант создает более традиционный и профессиональный вид.

Для удобства мышь оснащена колесиком прокрутки с резиновым покрытием для плавной и точной прокрутки. Она также имеет встроенный приемник для удобства и снижения риска потери. Нижняя часть мыши оборудована тефлоновыми подушечками, которые обеспечивают плавное скольжение и долговечность.

Xiaomi представила ассиметричную беспроводную мышку за 500 рублей

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