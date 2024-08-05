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Xiaomi представила 27-дюймовый 4К-монитор с креплением на стену за 14 200 рублей

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Xiaomi анонсировала новый монитор под брендом Redmi — A27U. Это 27-дюймовый дисплей, предназначенный для пользователей, которым нужен доступный 4K монитор.

Xiaomi представила 27-дюймовый 4К-монитор с креплением на стену за 14 200 рублей

A27U оснащен IPS-панелью с разрешением 3840 x 2160 (4K) и обеспечивает 95% цветового охвата DCI-P3 и 100% sRGB. Яркость составляет 300 нит, а контрастность — 1200:1.

Хотя у монитора высокая четкость, его частота обновления составляет 60 Гц, а время отклика — 6 мс. Это делает A27U не самым лучшим выбором для геймеров, но он подойдет для повседневного использования.

Монитор также включает технологию «Qingshan Eye Protection», разработанную с экспертами по гигиене зрения, что позволяет использовать его более комфортно.

Дизайн устройства минимизирует рамки, создавая эффект безрамочного экрана, а подставка позволяет регулировать наклон, поворот и высоту монитора для удобства.

Xiaomi представила 27-дюймовый 4К-монитор с креплением на стену за 14 200 рублей

Для подключения доступны два порта HDMI 2.0 и два порта DP 1.4. Монитор также поддерживает настенный монтаж по стандарту VESA 75 x 75.

Предварительная цена A27U составляет 1199 юаней или 14 200 рублей. В Китае продажи запланированы на 12 августа.

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