Xiaomi представил пауэрбанк на 25 000 мАч с прозрачным корпусом

В каталоге Xiaomi появился новый внешний аккумулятор с прозрачным корпусом, который отличается от привычных моделей компании. Он оснащён дисплеем и поддерживает быструю зарядку для трёх устройств одновременно.

Хотя заявленная ёмкость составляет 25 000 мАч, фактическая номинальная ёмкость равна 14 000 мАч, что всё равно позволяет зарядить смартфон несколько раз. Дисплей на корпусе показывает уровень заряда в процентах, что удобнее, чем традиционные светодиоды.

Аккумулятор имеет три порта: первый USB Type-C с выходной мощностью 140 Вт и поддержкой Power Delivery 3.1 для быстрой зарядки ноутбуков, второй USB Type-C с мощностью 45 Вт и USB Type-A с выходной мощностью до 120 Вт.

При подключении трёх устройств они будут заряжаться с мощностью 120, 65 и 27 Вт соответственно. Xiaomi утверждает, что смартфон Xiaomi 14 Pro можно зарядить до 100% всего за 20 минут.

Цена новинки в Китае составляет 499 юаней или 6 000 рублей.