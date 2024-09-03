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Xiaomi представил пауэрбанк на 25 000 мАч с прозрачным корпусом

Автор На чтение 1 мин Просмотров 34 Опубликовано

В каталоге Xiaomi появился новый внешний аккумулятор с прозрачным корпусом, который отличается от привычных моделей компании. Он оснащён дисплеем и поддерживает быструю зарядку для трёх устройств одновременно.

Xiaomi представил пауэрбанк на 25 000 мАч с прозрачным корпусом

Хотя заявленная ёмкость составляет 25 000 мАч, фактическая номинальная ёмкость равна 14 000 мАч, что всё равно позволяет зарядить смартфон несколько раз. Дисплей на корпусе показывает уровень заряда в процентах, что удобнее, чем традиционные светодиоды.

Аккумулятор имеет три порта: первый USB Type-C с выходной мощностью 140 Вт и поддержкой Power Delivery 3.1 для быстрой зарядки ноутбуков, второй USB Type-C с мощностью 45 Вт и USB Type-A с выходной мощностью до 120 Вт.

При подключении трёх устройств они будут заряжаться с мощностью 120, 65 и 27 Вт соответственно. Xiaomi утверждает, что смартфон Xiaomi 14 Pro можно зарядить до 100% всего за 20 минут.

Цена новинки в Китае составляет 499 юаней или 6 000 рублей.

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