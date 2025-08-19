Xiaomi поставила рекорд по продажам кондиционеров во II квартале 2025 года

Xiaomi сообщила о поставке более 5,4 млн кондиционеров во втором квартале 2025 года. Это на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и стало наибольшим квартальным результатом в истории данного направления компании.

Совокупная выручка за квартал достигла 116 млрд юаней (около 16,24 млрд долларов), что стало третьим подряд кварталом с показателем выше 100 млрд юаней. Скорректированная чистая прибыль составила 10,8 млрд юаней (порядка 1,51 млрд долларов).

Сегмент бытовой техники также показал рост. Продажи холодильников превысили 790 тыс. единиц, увеличившись более чем на 25%, а объём поставок стиральных машин превысил 600 тыс., что на 45% выше прошлогоднего уровня.

В производственной инфраструктуре компания продвинулась благодаря строительству первого завода по выпуску «умной» бытовой техники в Ухане. Работы начались в ноябре 2024 года, а в январе 2025-го объект был возведён. Массовый выпуск продукции планируется запустить до конца года, при этом основное внимание будет уделено кондиционерам. На территории завода предусмотрено шесть подразделений, специализирующихся на бытовых и центральных системах кондиционирования.

Рекордные результаты Xiaomi совпали с усилением конкуренции на китайском рынке кондиционеров, где компания соперничает с Gree. Согласно данным, опубликованным блогером Сяочунь Гэ, в июле Xiaomi заняла второе место среди брендов в онлайн-сегменте, опередив Gree. Президент Xiaomi Лу Вэйбин отметил, что для устойчивого развития необходимы сильные компетенции.

В Gree заявили, что по официальной статистике AVC доля компании в онлайн-продажах кондиционеров в июле составила 16,41%, тогда как у Xiaomi — 13,5%. Представитель компании подчеркнул, что Gree делает ставку на качество продукции и сервис.

Позднее Сяочунь Гэ уточнил, что методика подсчёта данных AVC недавно была изменена, и подтвердил, что представленные им цифры не являются вымышленными. Точные показатели будут зависеть от дальнейших разъяснений со стороны аналитического агентства.

Ситуация демонстрирует усиливающуюся конкуренцию в сегменте бытовой техники Китая, где традиционные игроки и новые участники активно борются за долю рынка.