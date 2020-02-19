Xiaomi показала внутренности флагмана Mi 10 Pro

Первым полноценным флагманом с самым мощным «железом» в текущем году стал Xiaomi Mi 10, этот аппарат был представлен 13 февраля и его уже продают в Китае. Одновременно с обычной версией Xiaomi Mi 10 был представлен и Xiaomi Mi 10 Pro, который отличается от Mi 10 набором камер и поддержкой более мощной зарядки. Технически смартфоны одинаковые.

Xiaomi в Сети опубликовала снимки разобранного Xiaomi Mi 10 Pro, а это сделано для того, чтобы продемонстрировать из чего сделан смартфон и как он собран.

На снимках можно увидеть тонкую катушку беспроводной зарядки стандарта Qi, большой блок камер, систему охлаждения и огромный аккумулятор.

Напомним, в основе смартфона лежит процессор Snapdragon 865, память LPDDR5 и UFS 3.0.