Xiaomi показала кристалл Xring O1 — чип опередил Snapdragon 8 Elite

Опубликован детальный снимок кристалла Xring O1 — собственного процессора Xiaomi, созданного на 3-нм техпроцессе TSMC N3E. Новейший чип демонстрирует выдающиеся характеристики и уже применяется в устройствах Xiaomi 15S Pro и Pad 7 Ultra. В бенчмарке AnTuTu процессор даже превзошёл флагманский Snapdragon 8 Elite.

Xring O1 обладает компактной архитектурой: площадь кристалла составляет 114,7 мм², а рабочая область — 109,5 мм². Это делает его одним из самых миниатюрных решений среди современных флагманов, наравне с Apple A18 Pro. Процессор включает 10-ядерный CPU: два ядра Cortex-X925 с частотой 3,9 ГГц, шесть ядер Cortex-A725 и два Cortex-A520. Объём кэша L3 достигает 16 МБ, обеспечивая результаты в Geekbench 6 на уровне 3119 баллов в одноядерном тесте и 9673 в многоядерном.

Xring O1 также оснащён 6-ядерным нейропроцессором (NPU) производительностью до 44 TOPS, что делает его эффективным в задачах ИИ. Графический процессор Arm Immortalis-G925 MP16 обеспечивает 330 кадров в секунду в тесте GFXBench Manhattan 3.1. Поддержка LPDDR5T-9600 и встроенные модули ISP повышают возможности чипа при работе с памятью и изображениями.

В отличие от конкурентов, Xiaomi отказалась от интеграции модема 5G в чип — используется внешний радиомодуль от MediaTek. Такой подход позволил сократить размеры кристалла, но может сказаться на энергоэффективности системы.

Архитектура Xring O1 отражает стратегический сдвиг Xiaomi в сторону собственных технологических разработок и амбиций в сегменте флагманских устройств. По заявленным характеристикам и результатам тестов, новый чип способен изменить расстановку сил на рынке мобильных процессоров.