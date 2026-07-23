Xiaomi Poco X8 Pro стал самым популярным китайским смартфоном

Xiaomi Poco X8 Pro возглавил рейтинг самых популярных китайских смартфонов среди россиян во втором квартале 2026 года. Об этом говорится в пресс-релизе «AliExpress СНГ», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

За год спрос на смартфоны в количественном выражении вырос на 42%. Аналитики также отметили, что покупатели стали чаще выбирать флагманские устройства.

Лидером рейтинга стал Xiaomi Poco X8 Pro с AMOLED-дисплеем, процессором MediaTek Dimensity 8400-Ultra, 50-мегапиксельной камерой и аккумулятором емкостью 6000 мА·ч.

Второе место занял OnePlus 15, оснащенный флагманским процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, LTPO AMOLED-дисплеем и тройной камерой. Тройку лидеров замкнул Xiaomi Redmi Note 15 Pro с AMOLED-экраном, чипом Snapdragon 7s Gen 3 и камерой разрешением 200 Мп.

В топ-10 также вошли Xiaomi Redmi Note 15, Poco X8 Pro Max, Poco M8, Redmi Note 14, Redmi Note 14S, Poco F6 и Honor Magic8 Pro.

В «AliExpress СНГ» отметили, что рейтинг по-прежнему преимущественно формируют смартфоны экосистемы Xiaomi. После выхода новых моделей россияне также активно покупают подешевевшие устройства предыдущего поколения.