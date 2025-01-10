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Xiaomi планирует до конца года выпустить планшет на Snapdragon 8 Elite

Автор На чтение 1 мин Просмотров 26 Опубликовано

Инсайдеры сообщают, что компания Xiaomi разрабатывает новый планшет на базе процессора Snapdragon 8 Elite, который может выйти в конце этого года.

Флагманские Android-планшеты на таком чипсете — редкость, в то время как смартфоны обновляются ежегодно.

Хотя подробностей о новом устройстве пока нет, ожидается, что его характеристики будут на высоком уровне.

Вероятно, планшет получит большой экран с высоким разрешением, как минимум 8 ГБ оперативной памяти, а возможно, даже 12 или 16 ГБ, и аккумулятор ёмкостью более 10 000 мАч.

 

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