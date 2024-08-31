Xiaomi Pad 7 Pro получит улучшенные характеристики

Китайская компания Xiaomi планировала запустить Xiaomi Pad 7 Pro еще весной, но выход новинки перенесли на осень.

Недавно инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о характеристиках планшета, добавив, что вероятно модель задержалась из-за желания бренда предложить улучшенные характеристики.

По данным источника, старшая модель будет иметь OLED-экран с частотой 144 Гц и размером больше 11 дюймов. В одной из версий будет матовое покрытие, похожее на iPad Pro 2024.

Также ожидается, что планшет будет работать на мощном чипе Snapdragon 8, вероятно, 8s Gen 3 или 8 Gen 3.

В октябре компания представит базовую модель Xiaomi Pad 7 с IPS-экраном около 11-12 дюймов и чипом Snapdragon 8 Gen 2. Этот планшет будет заметно лучше Xiaomi Pad 6 Pro, но не превзойдет Xiaomi Pad 6S Pro.