Xiaomi отмечает 15-летие и анонсирует новый смартфон 15S Pro

6 апреля, в день 15-летия компании Xiaomi, ее руководители, включая основателя Лэй Цзюня и соучредителя Линь Биня, общались с поклонниками в сообщениях к своим опубликованным постам.

Так, Линь Бинь подтвердил, что разрабатывается новый смартфон — Xiaomi 15S Pro. Это первое официальное упоминание о моделях, хотя рекламных материалов пока нет.

Xiaomi 15S Pro станет первым флагманом серии S с момента выхода модели 12S почти три года назад. Ожидается, что смартфон сохранит дизайн с изогнутым 2K-дисплеем и тройной плитой Leica.

Среди значительных улучшений — аккумулятор емкостью более 6000 мАч и поддержка быстрой зарядки до 90 Вт.

Также сообщается, что в устройстве может быть представлен новый чипсет, который будет сравним по производительности с Snapdragon 8 Gen 1, а возможно, даже превзойдёт его.

Кроме того, Xiaomi 15S Pro может поддерживать сверхширокополосную связь, что позволяет точно определять местоположение, важное для задач, границ с автомобилями.

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