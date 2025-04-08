Главная » Новости

Xiaomi отмечает 15-летие и анонсирует новый смартфон 15S Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

6 апреля, в день 15-летия компании Xiaomi, ее руководители, включая основателя Лэй Цзюня и соучредителя Линь Биня, общались с поклонниками в сообщениях к своим опубликованным постам.

Так, Линь Бинь подтвердил, что разрабатывается новый смартфон — Xiaomi 15S Pro. Это первое официальное упоминание о моделях, хотя рекламных материалов пока нет.

Xiaomi 15S Pro станет первым флагманом серии S с момента выхода модели 12S почти три года назад. Ожидается, что смартфон сохранит дизайн с изогнутым 2K-дисплеем и тройной плитой Leica.

Среди значительных улучшений — аккумулятор емкостью более 6000 мАч и поддержка быстрой зарядки до 90 Вт.

Также сообщается, что в устройстве может быть представлен новый чипсет, который будет сравним по производительности с Snapdragon 8 Gen 1, а возможно, даже превзойдёт его.

Кроме того, Xiaomi 15S Pro может поддерживать сверхширокополосную связь, что позволяет точно определять местоположение, важное для задач, границ с автомобилями.

источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.