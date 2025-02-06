Xiaomi отказывается от поддержки ещё 9 смартфонов, включая Redmi Note 11

Компания Xiaomi обновила список устройств с истекшим сроком службы, добавив еще девять моделей, включая различные версии Redmi Note 11 и смартфоны Poco.

Это означает, что указанные устройства больше не будут получать обновления MIUI и защиты безопасности.

Среди моделей, попавших в этот список, оказались Redmi Note 11 SE, Redmi Note 11S 5G, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 5G, Redmi Note 11, Redmi 10C, Redmi 10 2022, Poco X4 Pro 5G и Poco M4 Pro.

Пользователям этих устройств стоит обратить внимание на возможность перехода на новые аппараты, так как отсутствие обновлений может привести к уязвимостям в безопасности.

Хотя устройства продолжат функционировать, пользователи с техническими навыками могут устанавливать пользовательские прошивки для поддержания актуальности своих смартфонов.