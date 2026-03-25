Xiaomi официально завершила поддержку MIUI на всех устройствах

Xiaomi официально завершила выпуск обновлений для MIUI, операционной системы, которая стала одной из самых популярных оболочек Android с пиком более 500 миллионов активных пользователей в месяц. После выхода HyperOS компания перевела миллионы устройств на новую ОС, а многие старые модели включила в список завершения поддержки.

Последними оставались Redmi A2 и Redmi A2+, которые получили Android 13 и продолжали получать обновления безопасности и мелкие патчи. Их финальная прошивка V14.0.44.0.TGOMIXM вышла в декабре 2025 года, а официальное завершение поддержки наступило 24 марта 2026 года. С этого момента MIUI официально прекращает существование как платформа для всех устройств.

MIUI была первым продуктом Xiaomi, выпущенным в августе 2010 года на базе Android 2.2 Froyo. Изначально это была кастомная прошивка для сторонних устройств Android, которая быстро привлекла энтузиастов благодаря еженедельным бета-обновлениям и расширенным возможностям кастомизации. В оболочке появились собственные приложения для звонков, сообщений, заметок, музыки и галереи, а также мощная система тем, позволяющая менять иконки, шрифты и элементы интерфейса. Среди ключевых функций MIUI были Second Space, Dual Apps, App Lock, скрытые приложения и встроенная запись звонков.

К 2021 году MIUI достигла 500 миллионов активных пользователей в месяц, занимая устройства Xiaomi/Redmi/Poco у примерно 15% населения Земли.

Решение о переходе на HyperOS было принято в 2023 году из-за сложности управления сотнями миллионов устройств разных категорий — от колонок до автомобилей. Разработка новой платформы началась в 2014 году, а R&D стартовал в 2017-м, чтобы создать единую систему для экосистемных устройств и приложений Xiaomi.

HyperOS построена на базе глубоко модернизированного Android и интегрированной IoT-системы Vela на Linux‑ядре. ОС занимает меньше места, обеспечивает более высокую производительность и стабильный пользовательский опыт. Ключевой элемент HyperOS — HyperConnect, позволяющий устройствам взаимодействовать в реальном времени: телефон может работать как ключ для автомобиля, транслировать видео на телевизор или управлять умным домом без сторонних приложений.

HyperOS сохраняет знакомый интерфейс MIUI, улучшает безопасность, эффективность использования ресурсов и единообразие работы устройств Xiaomi.

Следить за новостями о HyperOS можно на официальной странице Xiaomi или через Telegram-канал для мгновенных уведомлений о релизах и главных технологических событиях.