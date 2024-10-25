Xiaomi официально анонсировала запуск новой HyperOS 2.0

Компания Xiaomi анонсировала запуск новой операционной системы HyperOS 2.0, который состоится 29 октября. Президент компании Лу Вэйбин сообщил, что пользователи смогут ознакомиться с обновлённой системой, ориентированной на искусственный интеллект, всего через несколько дней.

Лу Вэйбин поделился тизерами в Weibo, в которых раскрыл некоторые ключевые изменения, которые принесёт HyperOS 2.0. Он подчеркнул, что система сначала будет доступна для устройств серии Xiaomi 15, и отметил значительные улучшения в инструментах искусственного интеллекта, сделав их более эффективными и удобными для пользователей.

Среди обновлений, представленных в тизерах, выделяются три основных компонента:

HyperCore: новое системное ядро, обеспечивающее более быструю обработку данных, улучшенную многозадачность и высокую производительность.

HyperConnect: улучшенная система, которая обеспечивает бесперебойную связь между различными устройствами, такими как телефоны, планшеты, носимые устройства и устройства «умного дома».

HyperAI: новый компонент, предлагающий расширенные возможности искусственного интеллекта, включая инструменты для редактирования изображений и видео, а также интуитивно понятный интерфейс.

Эти обновления призваны улучшить общую производительность системы и сделать её более удобной для пользователей.