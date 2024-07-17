Xiaomi официально анонсировала свой складной Mix Flip, он дебютирует 19 июля

О том, что компания Xiaomi работает на новым складным смартфоном было известно давно, в том числе устройство появлялось в сертификационных базах, которые уже раскрыли некоторые характеристики новинки.

Только сегодня Xiaomi официально сообщила о своем складном телефоне и объявила его дату презентации, опубликовав несколько тизеров.

Премьера Xiaomi Mix Flip состоится в Китае, а презентацию проведут 19 июля. В этот же день будут представлены и другие продукты компании, в числе которых Xiaomi Mix Fold 4, Redmi K70 Ultra, Xiaomi Watch S4 Sport, Xiaomi Smart Band 9 и Xiaomi Buds 5.

Согласно официальным данным, Xiaomi Mix Flip будет доступен в трех цветах: черном, белом и фиолетовом. У фиолетовой версии похоже будет двухцветная отделка в нижней части.

Верхняя половина задней панели Xiaomi Mix Flip будет занята дисплеем на крышке, который имеет два выреза для двойной камеры в вертикальной ориентации. Область экрана на крышке можно разделить на две части, чтобы в области под камерами отображались уведомления, а в оставшейся области — обои.

На верхнем краю телефона есть два отверстия, которые, вероятно, предназначены для микрофона и ИК-бластера. С другой стороны на нижней части есть слот для SIM-карты, порт USB-C, микрофон и динамик. Левая сторона устройства выглядит пустой, а на правой стороне есть кнопки регулировки громкости и кнопка включения.

Xiaomi официально подтвердила, что Xiaomi Mix Flip будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 4.0. В нем будет установлен блок охлаждения с паровой камерой 3D для эффективного отвода тепла, а также большой аккумулятор ёмкостью 4780 мАч. Камера Xiaomi Mix Flip будет оснащена объективом с большой диафрагмой Summilux от Leica.

Кроме этого, Mix Flip будет иметь 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенного хранилища. Ожидается, что он будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт и работать на операционной системе Android 14, основанной на HyperOS.