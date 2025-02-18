Xiaomi официально анонсировала дебют Xiaomi 15 Ultra на MWC 2025

Xiaomi подтвердила, что на выставке MWC 2025 представит свой новый топовый смартфон. Однако компания также намекнула на скорый анонс модели 15 Ultra, который состоится до MWC, вероятно, в ограниченном формате.

Недавно Xiaomi опубликовала предполагаемые снимки и видео, сделанные с помощью 15 Ultra, в китайских социальных сетях.

Кроме того, один из розничных продавцов случайно разместил объявления о продаже этого устройства раньше запланированного срока.

Ожидалось, что полный анонс Xiaomi 15 Ultra состоится на MWC 2025, где компания представила предыдущую модель 14 Ultra в 2024 году.