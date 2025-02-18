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Xiaomi официально анонсировала дебют Xiaomi 15 Ultra на MWC 2025

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Xiaomi подтвердила, что на выставке MWC 2025 представит свой новый топовый смартфон. Однако компания также намекнула на скорый анонс модели 15 Ultra, который состоится до MWC, вероятно, в ограниченном формате.

Xiaomi официально анонсировала дебют Xiaomi 15 Ultra на MWC 2025

Недавно Xiaomi опубликовала предполагаемые снимки и видео, сделанные с помощью 15 Ultra, в китайских социальных сетях.

Кроме того, один из розничных продавцов случайно разместил объявления о продаже этого устройства раньше запланированного срока.

Ожидалось, что полный анонс Xiaomi 15 Ultra состоится на MWC 2025, где компания представила предыдущую модель 14 Ultra в 2024 году.

Xiaomi официально анонсировала дебют Xiaomi 15 Ultra на MWC 2025

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