Xiaomi обогнала Apple в умных часах перед запуском Apple Watch Series 7

В отчете о рыночной аналитике говорится, что Xiaomi обогнала Apple на рынке умных часов во втором квартале, хотя и с трудом. В результате Xiaomi оказалась на первом месте, Apple — на втором месте, опередив Huawei и Fitbit, а на последнем месте — Samsung.

В отчете показано, что Xiaomi поставила 8 млн умных часов во втором квартале по сравнению с 7,9 млн часов Apple.

Время здесь явно является важным фактором, и Canalys отмечает, что Xiaomi выпустила новую модель в течение квартала, в то время как поклонники Apple Watch ждут запуска Series 7 в конце этого месяца.

Xiaomi обогнала Apple и стала крупнейшим поставщиком носимых браслетов во втором квартале 2021 года. Производительность Xiaomi улучшилась благодаря запуску Mi Smart Band 6, несмотря на то, что Индия, одна из опорных точек Xiaomi, не входила в первоначальный глобальный список запуска.

«Xiaomi сделала мудрый шаг, чтобы ускорить выпуск Mi Band 6, который является более привлекательным устройством, чем его предшественник», — сказала аналитик Canalys Research Синтия Чен. «Быстрый переход Xiaomi к базовым часам также помог компании увеличить поставки наручных часов на 1,3 миллиона единиц в этом квартале».

Тем не менее, Canalys затем отделяет то, что она называет «базовыми моделями», такими как недорогие модели Fitbit и Xiaomi, от более сложных умных часов. Apple продолжает лидировать на последнем рынке с долей рынка 31,1%, и ни один другой бренд не приблизился к этому.

Все остальные игроки владеют однозначными долями: от 9% у Huawei, занимающей второе место, до 5,7% у Xiaomi.

Преимущество Apple, вероятно, частично связано с ее вниманием к функциям здоровья , таким как мониторинг ЭКГ.

«Производители пытаются сделать большой скачок в технологиях умных часов. Чтобы выделиться, они улучшают основы, такие как взаимодействие с пользователем и время автономной работы, создают свои собственные индивидуальные пользовательские интерфейсы и задействуют соответствующие экосистемы для выявления новых и уникальных вариантов использования », — сказал менеджер по исследованиям Canalys Джейсон Лоу. «Но отслеживание состояния здоровья — наиболее распространенный вариант использования умных часов. Возможность предоставлять передовые функции отслеживания состояния здоровья и предлагать пользователям значимые данные и практическую информацию о состоянии здоровья выделит победителей и проигравших ».

«Жизненно важно, чтобы поставщики вкладывали средства в датчики здоровья следующего поколения и разработку собственных алгоритмов и решений не только для отслеживания жизненно важных биомаркеров, но и для обеспечения хорошей точности и надежности. Продавцы должны сосредоточиться на предоставлении пользователям информации о тенденциях в области здоровья с использованием данных, собранных за более длительный период времени, чтобы они могли понять, как их образ жизни влияет на их благополучие ».

Ожидается, что Series 7 не будет добавлять больше датчиков , несмотря на один отчет об обратном , но Apple, как полагают, планирует предлагать измерение как сахара в крови, так и артериального давления в какой-то момент в будущем.