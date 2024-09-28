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Xiaomi неожиданно объявила дату презентации флагмана Xiaomi 15

Автор На чтение 1 мин Просмотров 44 Опубликовано

Xiaomi неожиданно объявила дату презентации своих флагманских смартфонов 15-го поколения, опубликовав изображение в китайской социальной сети.

Xiaomi неожиданно объявила дату презентации флагмана Xiaomi 15

Согласно официальной информации, мероприятие состоится 23 октября. Ожидается, что на нем будут представлены Xiaomi 15 и более продвинутая версия Xiaomi 15 Pro.

Уже известно, что новинки будут оснащены процессором Snapdragon 8 Elite, который, скорее всего, заменит Snapdragon 8 Gen 4.

Это будет первый 3-нм процессор от Qualcomm, который, как стало известно ранее, набирает около 10 000 баллов в многоядерном тесте Geekbench, что превышает результат A18 Pro в iPhone 16 Pro.

Кроме того, предполагается, что Xiaomi 15 Pro получит аккумулятор на 6000 мАч, поддержку 90-ваттной зарядки, ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков и защиту от воды и пыли по стандарту IP69.

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