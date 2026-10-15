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Xiaomi начала распространять стабильную версию HyperOS 4

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Компания Xiaomi приступила к выпуску стабильной версии операционной системы HyperOS 4 для смартфонов и планшетов на китайском рынке. Обновление стало доступно после нескольких месяцев тестирования.

В первую волну вошли отдельные устройства семейств Xiaomi 17, Redmi K90 и K100, а также планшеты Xiaomi Pad 8. Распространение новой прошивки осуществляется поэтапно.

В HyperOS 4 переработаны механизмы управления оперативной памятью и распределения вычислительной нагрузки. Разработчики добавили в платформу HyperCore технологии предварительной загрузки данных и усовершенствовали систему распределения ресурсов между приложениями.

Изменения затронули и пользовательский интерфейс. В операционной системе сократили количество декоративных анимаций и оптимизировали переходы между экранами.

Международная версия HyperOS 4 пока находится на стадии тестирования. Сроки начала массового распространения стабильной прошивки за пределами Китая официально не объявлены.

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