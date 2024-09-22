Xiaomi начала продажи пауэрбанка на 10 000 мАч со встроенным USB-C кабелем

Xiaomi выпустила новый блок питания на 10 000 мАч с максимальной мощностью 165 Вт. Его можно купить в Китае за 199 юаней или около 2 6000 рублей.

Внешний вид блока питания выглядит стандартно, с элегантным дизайном и удобным дисплеем, который показывает уровень заряда и процесс зарядки.

Однако настоящие возможности скрыты внутри. Блок питания может заряжать совместимые смартфоны Xiaomi с мощностью 120 Вт, одновременно подзаряжая второе устройство мощностью 45 Вт. Это позволяет заряжать как ваш телефон, так и телефон друга.

Блок питания можно быстро зарядить до 90 Вт, достигая 55% заряда всего за 15 минут. Это сокращает время ожидания перед следующей зарядкой.

Он поддерживает различные стандарты зарядки, включая PD 3.0, PPS и QC 3.0, что позволяет заряжать широкий спектр устройств, включая ноутбуки, такие как Apple MacBook Pro.

В блок питания встроен USB-C кабель, что избавляет от необходимости носить отдельный кабель для его зарядки. В данный момент он доступен только в Китае, и неясно, появится ли он на других рынках. Заказать его можно через JD.com.