Xiaomi начала продажи компактной рации с дальностью связи 5000 км за 5400 рублей

3 января компания Xiaomi объявила о начале предварительных заказов на новую рацию Sports Walkie-Talkie по цене 399 юаней (около 5400 руб.). Эта компактная рация предназначена для активных пользователей и предлагает надежные функции связи.

Устройство весит всего 55 граммов и оснащено магнитной подставкой, а также различными аксессуарами для удобного использования на открытом воздухе. Оно поддерживает 4G-связь и может работать на расстоянии до 5000 километров по пересечённой местности.

Рация имеет встроенное шумоподавление для четкой передачи голоса даже при высоких скоростях, а также может использоваться как Bluetooth-колонка с поддержкой голосового помощника.

Уникальная кнопка формирования группы позволяет легко настраивать связь с другими пользователями и обмениваться данными о местоположении через мобильное приложение.

С аккумулятором на 1030 мАч рация может работать до 36 часов в режиме ожидания и до 24 часов при активном использовании, даже при температуре до -30 °C.